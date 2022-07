Bolsonaro garante desfile das Forças Armadas no 7 de Setembro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) garantiu neste sábado, 30, que as Forças Armadas vão desfilar em Copacabana, no Rio de Janeiro, em ato no dia 7 de Setembro. Por participar do evento, Bolsonaro não irá a São Paulo para a programação do Dia da Independência.

“Sei que vocês queriam aqui [em São Paulo], mas queremos inovar no Rio de Janeiro. Às 16h do 7 de Setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs, forças auxiliares, estarão desfilando na praia de Copacabana ao lado do nosso povo”, disse Bolsonaro.

O ato não acontece há dois anos por conta da pandemia da Covid-19, e retorna em 2022 em um local diferente do habitual. Tradicionalmente o evento acontece na avenida Presidente Vargas.

No feriado em 2021, o presidente marcou presença nos eventos de Brasília e São Paulo.