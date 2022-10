Bolsonaro pede a eleitores do Nordeste que fiscalizem urnas

Presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo direcionado ao público do Nordeste neste sábado, 29. Na mensagem ele pede que os eleitores sejam fiscais das urnas. "Você, meu amigo do Nordeste, faço um último pedido: seja, neste domingo, fiscal do Bolsonaro", inicia o presidente.

Ele pede que as pessoas fiquem no local de votação do começo ao fim. "Você vai ficar no local de votação do começo ao fim olhando, observando tudo o que acontece lá. Você, na verdade, será fiscal do Brasil, da nossa liberdade e da nossa democracia”, pede Bolsonaro.

Apesar de ter posto em dúvida o sistema eleitoral brasileiro por diversas vezes, na madrugada deste sábado, 29, após o último debate, na Globo, Bolsonaro afirmou que respeitará o resultado das urnas.

Ele finaliza divulgando o site "fiscais do Bolsonaro", criado pela campanha para reunir eleitores que fiscalizarão e registrarão possíveis irregularidades.

A gravação foi compartilhada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em publicação no Instagram.