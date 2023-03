Acampamento bolsonarista obrigou Exército a gastar R$ 400 mil em QG

O quartel-general de Brasília trouxe prejuízos financeiros aos cofres públicos por conta do aumento do patrulhamento em decorrência do acampamento bolsonarista, que se instalou no local entre o final do ano passado e o início desse ano.



Foram gastos pelo Exército quase R$ 400 mil no QG da capital federal, para que 200 militares ficassem de prontidão para ampliar o patrulhamento da área.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), então presidente que perdeu a disputa eleitoral que valeria sua reeleição no dia 30 de outubro, passaram a ocupar o Setor Militar Urbano no dia seguinte ao resultado do segundo turno.

Foram 70 dias de mobilização contra o resultado eleitoral, dispersada apenas a partir do dia 8 de janeiro, quando muitos dos bolsonaristas provocaram atos de vandalismo pedindo golpe de Estado aos militares.