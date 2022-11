Aliados de Lula comemoram sumiço de Bolsonaro: "não atrapalha"

A diminuição das aparições públicas do presidente Jair Bolsonaro (PL) após o resultado das eleições presidenciais deste ano, quando foi confirmada a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo mandatário da República, não tem incomodado a equipe de transição da próxima gestão, na verdade é até mesmo comemorado.

Isso porque, a expectativa, de acordo com UOL ao ouvir membros que atuam nos grupos que preparam o terreno para o governo que assume em 2023, era de que Bolsonaro tentasse tumultuar os meses entre o fim do período eleitoral e a posse de Lula em 1º de janeiro.

Na interação direta com a equipe de transição, Bolsonaro teve apenas um encontro breve com o vice-governador eleito, Geraldo Alckmin (PSB) e só. Não tem interagido com apoiadores na saída do Palácio do Planalto, no chamado “cercadinho”, não realiza mais as lives que costumava fazer com frequência durante o seu mandato e quase não postou nas redes sociais desde o dia 30 de outubro.

Além disso, o atual presidente quase não teve compromissos públicos e focou em agenda restrita no Planalto. O presidente trata uma ferida na perna e, segundo aliados, está abatido, mas deverá retomar os compromissos em breve.

Personificando o contato do atual governo com a equipe de transição, na avaliação de desta, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), tem contribuído com as informações solicitadas, destaca a reportagem do UOL.

O governo de transição, contudo, avalia que é preciso cautela, já que faltam 40 dias antes da passagem da faixa presidencial e será apresentado até o final deste mês um diagnóstico preliminar com alertas especialmente identificados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e outros órgãos de controle; avaliação preliminar das estruturas da administração direta e indireta; recomendações para eventuais revogações de atos normativos e principais emergências orçamentárias.

A versão final desse documento será apresentada em 11 de dezembro.