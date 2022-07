Alice Portugal critica Carnaval na Boca do Rio já no próximo ano

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) se manifestou sobre a proposta discutida pelo COMCAR (Conselho Municipal do Carnaval), com apoio da Prefeitura, para a criação de um novo circuito na Boca do Rio.



A parlamentar disse ao A TARDE considerar “prematura” a alteração no formato do Carnaval já para 2023.

“É preciso estudar com calma os impactos na economia da cidade, na estrutura do evento e empregabilidade da população que se beneficia da informalidade na festa, e nos impactos ambientais e imobiliários para aquela região”, explicou.

A proposta está sendo objeto de um estudo técnico produzido pelo Conselho a ser enviado até o final de agosto ao prefeito Bruno Reis, que tomará a decisão final. A ideia é que os grandes trios sejam deslocados para a Boca do Rio e na Barra se priorize um carnaval mais característico das fanfarras.

“Teríamos mais uma área de prédios que ‘aguardam’ degradados o carnaval? Como ocorre ainda hoje na Barra? Portanto, penso que há necessidade de um debate mais sistêmico. O carnaval é mais que uma festa. Além de um patrimônio cultural, movimenta a economia e mexe os grandes interesses da cidade”, destaca Alice Portugal.