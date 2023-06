Após fala de Ibaneis, Adolfo Menezes também sai em defesa de Rui Costa

Depois do senador Otto Alencar (PSD-BA), o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes (PSD) também demonstrou sua indignação diante das ofensas do governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB) e saiu em defesa do ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT).

Ibaneis reagiu a uma declaração de Rui Costa sobre Brasília e classificou o ministro e ex-governador da Bahia, de “um idiota completo”.



“Uma agressão gratuita, além da falta de decoro, do mínimo de respeito, que é atacar um ex-governador coroado de êxito, depois de 8 anos de gestão na Bahia, e ministro da República. Esse governador de Brasília só reforça a tese de que ele deveria ter sido afastado, em definitivo pelo STF, após os ataques criminosos em Brasília. Quem permitiu aquela vergonha, aquela agressão inominável à nossa democracia, deve ser chamado de quê?”, retruca o chefe do Legislativo baiano.

Para Menezes, Brasília é mesmo uma “ilha da fantasia”, totalmente desconectada do que acontece no resto do país. “Claro que o ministro Rui Costa conhece os problemas do DF e de suas cidades-satélites, mas ele se referiu ao núcleo do poder no DF, que não está nem aí para o que acontece no Brasil. A grande maioria - e as exceções só confirmam a regra - só pensa em seus interesses, em seus lobbies econômicos-corporativos e nas cifras despejadas por emendas milionárias. Para eles, o povo brasileiro que se lixe”, detona o presidente da ALBA.