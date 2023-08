Após internação, Carla Zambelli recebe alta hospitalar

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) recebeu alta hospitalar neste domingo, 20, após cinco dias internadas por conta do diagnóstico de diverticulite. A parlamentar estava internada desde a última terça-feira, 15, no hospital DF Star, na Asa Sul, em Brasília. A informação foi divulgada pela equipe de Zambelli.

Carla Zambelli foi internada um dia depois do depoimento do hacker Walter Delgatti Neto à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8/1. Ohacker apontou a deputada como intermediária entre ele e o presidente Jair Bolsonaro (PL) em um plano para tentar desacreditar as urnas eletrônicas.

Já internada, na quinta-feira, 18, Zambelli afirmou que terá a “inocência provada” e chamou Delgatti e “mentiroso contumaz”.

Além disso, na mesma semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu tornar Zambelli ré pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. A Corte julgou a denúncia apresentada pela PGR depois do episódio em que a congressista sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do 2º turno das eleições de 2022.