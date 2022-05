Aras e subprocurador batem boca: "Não posso admitir bagunça"

O procurador-geral da República, Augusto Aras, perdeu a paciência e quase partiu para cima do subprocurador Nívio de Freitas, durante uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal nesta terça-feira, 24. O PGR chegou a se levantar da cadeira e precisou ser contido por seguranças. Veja o vídeo abaixo.

null Reprodução

No momento da sustentação oral dos demais presentes na ocasião, Aras pediu para que Nívio respeitasse a direção dos trabalhos, declarando que não poderia “admitir aqui essa bagunça que o colega”. Ele é interrompido por Nívio, que afirma: “bagunça? vossa excelência também interferiu quando o colega estava falando.”

“Eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse a direção dos trabalhos. Conselheiro [Dino] está falando e eu estou ouvindo. Respeite a direção dos trabalhos”, afirmou o PGR, interrompendo Freitas e apontando o dedo em sua direção. Dino, então, pede a palavra para opinar, ao que Aras responde: “Pode [falar], eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega…”

Freitas, então, interrompe o PGR: “Bagunça, mas Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também”. Aras, nesse momento, se descontrola: “Vossa Excelência não é digno de respeito. Vossa Excelência não é digno de respeito”. Em seguida, o PGR se levanta da cadeira e vai na direção de Nívio de Freitas. A câmera do MPF interrompe a transmissão, mas é possível ouvir a voz do subprocurador: “Não chegue perto de mim!”.

Momentos depois, a sessão foi retomada.