Arthur Maia diz que abriria sigilo se fosse suspeito de atos golpistas

O deputado Arthur Maia (União-BA) abriria espontaneamente seus sigilos bancário e telefônico, caso fosse apontado entre os apoiadores dos atos terrotistas de 8 de janeiro, quando foram invadidas e depredadas as sedes do Executivo, Legislatovo e Judiciário.

A declaração do presidente da CPI mista que investiga os ataques golpistas foi feita ao jornal O Globo, em entrevista publicada neste domingo, 4. Ele sustenta que se anteciparia a qualquer pedido de quebra de sigilo se estivesse sob suspeita de ter incentivado os crimes de tentativa de golpe de estado, e vandalismo.

Maia, defende que nenhum integrante da CPMI manifeste sua posição antes da conclusão do inquérito. ASobre a possibilidade de participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de golpe, ele afirmou: "não tenho investigado de estimação". "Se houver indícios contra qualquer pessoa que seja, eu colocarei o requerimento em pauta e o plenário decidirá."

Mas ressaltou que não vai deixar que uma investigação do ex-presidente seja feita sem indícios: "Não vou sequer pautar, não vou dar nenhum crédito a pessoas que queiram utilizar a CPI de maneira política para fins eleitorais".

Sobre quebras de sigilos telefônico e bancário de suspeitos de incentivar atos golpistas, Maia foi direto. "Tem que haver um indício que justifique a quebra de sigilo de quem quer que seja", disse. "Eu no lugar desses parlamentares seria o primeiro a propor e a oferecer a quebra do meu sigilo, mas obviamente isso é uma reflexão que cada um tem que fazer".

Até o momento, as suspeitas recaem sobre cinco deputados, um deles membro da própria CPI: André Fernandes (PL-CE), indiciado pela Polícia Federal e titular da própria CPI do 8 de janeiro; Luciano Zucco (Rep-RS) , tenente-coronel do Exército e presidente da CPI do MST; Fernanda Siqueira (PL-MT), coronel da Polícia Militar do Mato Grosso; Sílvia Waipiã (PL-AP) e Clarissa Tércio (PP-PE).