Augusto Aras diz que PGR tem sido “sabotada”; veja o vídeo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que o Ministério Público Federal (MPF), órgão representado por ele, tem sido sabotado “por organizações criminosas com centenas de representações fantasiosas”. O PGR publicou trechos de vídeos antigos em seu canal no YouTube, nesta sexta-feira, 2, com uma série de declarações criticando o “uso político” do sistema de Justiça.

Segundo Aras, o objetivo com o “bombardeio” de manifestações é “impedir que esta procuradoria continue investigando as verdadeiras organizações criminosas que existem nesse país”.

Além disso, Aras cita ainda que muitas das representações têm autoria duvidosa. “Tem um fake pastor Silas Malafaia que fez mais de 200 representações contra ministros do Supremo Tribunal Federal, contra autoridades de distintos órgãos, mais outros tantos representações criminais”, disse.

Apesar da publicação do vídeo nesta sexta-feira, a declaração aconteceu em entrevistas com jornalistas de Minas Gerais, em 19 de agosto, e de veículos estrangeiros, em 11 de julho e 9 de agosto.



A divulgação do vídeo acontece em um contexto no qual os gabinetes do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Aras entram em choque. O episódio mais recente foi no dia 23 de agosto e envolve a operação da Polícia Federal autorizada por Moraes contra empresários que teriam defendido golpe, em um grupo de WhatsApp, em caso de derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições. Segundo nota da PGR, os mandados foram cumpridos sem a manifestação de Aras.