Bancada do PSDB na Câmara sai em defesa de Eduardo Leite

A bancada do PSDB na Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, 14, moção de apoio ao presidente nacional da legenda e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, após a decisão judicial que suspendeu a sua gestão à frente da Executiva nacional.

Em nota, os parlamentares tucanos afirmaram que "reconhece o seu valoroso trabalho de fortalecimento do partido.” Atualmente, o PSDB conta com 14 deputados federais, contando apenas com um baiano, o deputado federal Adolfo Viana, que preside a Executiva estadual.

Ainda em defesa de Leite, a bancada do PSDB ressalta a legitimidade de Leite para "continuar conduzindo a agremiação, independentemente de decisão judicial, até porque o partido irá recorrer para demonstrar que, de fato, já está cumprindo o que a Justiça determinou”.

A decisão judicial também anulou a prorrogação do mandato da direção nacional. Com a medida, a atual Comissão Executiva, que formada em fevereiro deste ano, será dissolvida. Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, exerciam cargos de vice-presidentes do partido e também terão de deixar seus postos.