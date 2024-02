Bancada evangélica prepara resposta ao governo Lula na Câmara | A TARDE

A bancada evangélica está preparando uma espécie de resposta ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a gestão petista derrubar a isenção fiscal para a remuneração de líderes religiosos no Brasil. Agora, os parlamentares planejam acelerar a tramitação de projetos de lei que garantem benefícios tributários às igrejas.

De acordo com a CNN Brasil, esses projetos de lei visados pelos deputados e senadores evangélicos, caso aprovados, dariam “segurança jurídica” aos benefícios fiscais que os templos religiosos já possuem no país.

Para que os projetos avancem, porém, as lideranças evangélicas do Congresso Nacional teriam que entrar em acordo com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A decisão do governo Lula, de derrubar a isenção fiscal sobre a remuneração de líderes religiosos, teria estremecido ainda mais a relação da bancada evangélica com a gestão federal.

Aliado de Lula em seus dois primeiros mandatos, de 2003 a 2010, o setor evangélico tem mantido um afastamento grande do PT desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Desde que voltou à presidência, o petista tem tentado uma reaproximação, até aqui sem sucesso.