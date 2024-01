Bolsonaristas ainda creem ter vencido as eleições, aponta AtlasIntel | A TARDE

A eleição de 2022 foi a primeira da Nova República em que o presidente candidato à reeleição não conseguiu vencer. O então mandatário Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que retornou à presidência do Brasil após 12 anos.

Porém, mesmo após um ano de mandato do petista, ainda há quem discorde do resultado. De acordo com a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 8, pelo instituto AtlasIntel, 56,8% acreditam que Lula foi o vencedor de fato das eleições, enquanto 38,2% ainda acreditam que o petista não teve a quantidade de votos suficiente para vencer Bolsonaro.

O número dos que não acreditam no resultado eleitoral de 2022 é puxado para cima pelos próprios eleitores de Jair Bolsonaro. Entre eles, 84,8% diz não acreditar que Lula teve votos suficientes para vencer a disputa.

Na divisão regional do Brasil, chamam a atenção os números do Nordeste, onde apenas 22,7% desconfiam do resultado eleitoral, e do Centro-Oeste, onde 74,8% afirmam que Lula não foi o vencedor de fato das eleições.

A pesquisa foi realizada para construir um retrato do pensamento da população brasileira acerca dos ataques golpistas de 8 de janeiro, quando manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF), o Senado e a Câmara dos Deputados. O ato completa um ano nesta segunda, com 30 pessoas condenadas pelos crimes.

Segundo o levantamento, 34,2% dos brasileiros acreditam que a principal motivação para os ataques foi o fanatismo político e a polarização. Outros 20,8% acreditam que o maior motivo foi a suposta existência de uma fraude eleitoral em 2022, enquanto 18,8% dizem ter se tratado de uma tentativa de golpe de Estado.

Para 12,2% dos entrevistados, os ataques de 8 de janeiro foram motivados pela manipulação de terceiros. Já 2,4% disseram se tratar de um ato de patriotismo dos criminosos que destruíram as sedes dos três Poderes. “Outra razão” foi a resposta de 7,9% das pessoas, enquanto 3,8% não sabem.

O levantamento apontou, entre outras coisas, que a maioria dos brasileiros viu nos ataques um risco à democracia e também defende a punição de Jair Bolsonaro como responsável pelos atos.

A AtlasIntel entrevistou 1.200 eleitores brasileiros entre os dias 7 e 8 de janeiro de 2024. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.