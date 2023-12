Bolsonaro critica decisão do STF sobre tese que pode punir imprensa | A TARDE

Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira, 29, sobre tese que abre a possibilidade de punir veículos de comunicação por declarações de entrevistados, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a medida e declarou estar agora do lado da imprensa.

“Estamos agora junto com a imprensa, eu sempre estive com a imprensa, a imprensa agora vai estar comigo. Ontem, uma decisão lá de outro poder, que não é legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publica-lá, se tiver Fake News ali a imprensa vai ser processada”, iniciou Bolsonaro, em vídeo compartilhado no X, antigo Twitter.

O ex-presidente, que teve um mandato de muitos ataques a jornalistas, inclusive com condenação por ofensas aos profissionais de imprensa, continuou alfinetando o STF.

"Quem vai dizer se é fake news ou se não é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder. Que sempre pregou controle social da mídia, sempre pregou a censura. Isso não dá certo".

As declarações foram feitas na quinta-feira, 30, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, durante evento com apoiadores.

Por fim, Bolsonaro concluiu afirmando que suas últimas palavras no poder foram que os seus eleitores iriam sentir falta dele. “Não é que eu sou não , é também, porque o outro é muito ruim.”

Confira: