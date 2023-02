Bolsonaro diz que Zambelli fez acordo com Moraes para voltar às redes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se considera traído pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O político acusa a parlamentar de ter feito um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para retornar às redes sociais e não correr riscos de ser presa.

A informação foi inicialmente divulgada pela jornalista Mônica Bergamo. Em entrevista para a Folha de São Paulo, nesta quinta-feira, 23, Carla Zambelli afirmou que não tem mais o objetivo de defender Bolsonaro, mas sim de atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu tinha o papel de defender Bolsonaro e o governo, qualquer um que os atacasse tinha que virar um alvo meu. Nesta legislatura, Bolsonaro não é mais presidente, então nosso alvo tem que ser Lula, seus feitos e desfeitos", disse.

Ela contou também que atacava o Supremo para proteger Bolsonaro e confessou que ligou para Alexandre de Moraes. "Liguei [para Alexandre de Moraes] e mandei um e-mail. Alguns dias depois, minha rede foi devolvida, pode ter sido um gesto. Estou à disposição dele para conversar. Porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. O PT não vai se contentar em indicar somente os dois ministros que vão se aposentar", detalhou Zambelli.

Agora sem Bolsonaro, Zambelli afirmou que é contra o impeachment de Alexandre de Moraes, pauta defendida anteriormente por apoiadores do ex-presidente.

"Bolsonaro não ganhando, a gente tem que virar a chave. Qualquer impeachment no STF, o substituto vai ser indicado por Lula. Pode entrar uma pessoa que faça as maldades do Alexandre de Moraes parecerem uma criança chupando picolé", argumentou.

A parlamentar aproveitou a oportunidade para criticar Bolsonaro. Para ela, o ex-presidente deveria ter se manifestado após o resultado da eleição. Zambelli ainda afirmou que a presença de Bolsonaro no Brasil seria importante para liderar a oposição ao governo Lula.