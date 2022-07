Bolsonaro elogia Petrobras após anúncio de baixa nos combustíveis

Durante a tradicional live semanal realizada nesta quinta-feira, 21, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou a Petrobras de “fantástica”, após a estatal anunciar a redução de R$ 0,20 no preço da gasolina vendida às distribuidoras.

O presidente, que nos últimos meses criticou continuamente a petroleira, elogiou o início da gestão do novo presidente Caio Paes de Andrade. “Quem diria? A nossa querida Petrobras, que é uma empresa fantástica, mas não estava tendo viés social previsto em lei… Estamos em guerra: final da Covid, guerra lá fora, não tinha esse olhar social”, destacou.

“Ontem [quarta-feira, 20], a Petrobras baixou R$ 0,20 o preço nas refinarias. Vi a explicação do presidente da Petrobras, dizendo que seguiu os critérios da Preço de Paridade de Importação (PPI), que foi no governo do Michel Temer. Me culpam de tudo, só não me culpam pela redução do preço dos combustíveis”, reclamou o presidente.

Bolsonaro usou a live para rebater críticas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que o presidente tomou atitudes para baixar o preço dos combustíveis por ser ano eleitoral. “Ele critica que tá alto [o preço], quando reduz ele, que não vou falar o nome, critica que eu reduzi o preço dos combustíveis”, criticou.