Bolsonaro reclama de salário e tempo com esposa no tempo de presidente

Nos Estados Unidos desde o final de dezembro, poucos dias antes o fim do seu mandato, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL, falou sobre seu salário nos tempos em que exercia o cargo e sua relação com Michelle Bolsonaro, durante discurso na igreja New Hope Church em Orlando, nos Estados Unidos.

"Alguém sabe quanto foi o meu salário bruto em dezembro do ano passado? R$ 33 mil. Dá aí US$ 6 mil. Compensa? Você não vai para lá (Presidência) para ser recompensado financeiramente", desabafou.

Sua atividade à frente do Executivo Federal, segundo ele, o impediu de estar mais próximo da família.



"Por vezes, você nem lembra que tem esposa. Você chega em casa, ela tá dormindo ou quando ela sai, eu que estou dormindo, mas foi uma experiência que entendo como missão e se Ele [Deus] assim entender, entendo que essa missão não acabou ainda, reclamou.

Jair Bolsonaro foi presidente de 2019 a 2022 e foi derrotado na sua tentativa de se reeleger por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).