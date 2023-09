Bolsonaro tem previsão de alta para esta sexta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ter alta do hospital às 14h desta sexta-feira, 15. Segundo informações, ele deve seguir direto para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, onde deve ficar durante o fim de semana.

Bolsonaro chegou ao Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo na segunda-feira e foi submetido a procedimentos cirúrgicos para corrigir desvio de septo e diminuir refluxo gástrico. Sem previsão de agenda pública, ele deve seguir em repouso pelos próximos dias.

O político foi assistido pelo gastroenterologista Antônio Luiz Macêdo e pelo otorrinolaringologista Sérgio Salomão Abdala Carui durante os procedimentos cirúrgicos.

Com uma suboclusão intestinal provocada pela facada durante a campanha para as eleições de 2018, o ex-presidente precisa passar por exames e procedimentos no estômago e intestino com frequência. Até o momento, ele já realizou quatro cirurgias por complicações causadas pelo ferimento. Após o ataque, ele esteve internado em pelo menos oito oportunidades.