Bolsonaro visita apoiadora que caiu de árvore durante ato em SP | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou, nesta segunda-feira, 26, uma apoiadora que caiu de uma árvore e sofreu uma perfuração no pulmão durante o ato convocado por ele, em São Paulo, no domingo, 25. O momento foi compartilhado nas redes sociais do político.

A apoiadora do ex-presidente, nomeada de Miriam Lopes, está internada na Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, segundo diz a legenda do vídeo publicado no X (antigo Twitter). Na gravação, Bolsonaro aparece conversando com a mulher e aperta a mão dela.

- Santa Casa de São Paulo.

- Visita à Sra Mirian Lopes, que caiu de uma árvore na Paulista no dia 25.

SP, segunda-feira, 26/fevereiro.

Após o acidente na Av.Paulista, equipes do Choque da Polícia Militar prestaram os primeiros socorros à manifestante e a estabilizaram em uma viatura. O acesso do SAMU e do Corpo de Bombeiros foi impossibilitado devido a multidão. A mulher, referida na postagem do ex-presidente como Miriam Lopes, foi levada à Unidade de Resgate para atendimento médico.