Câmara vai gastar R$ 100 milhões para reformar apartamentos funcionais | A TARDE

Um edital de licitação publicado na quinta-feira, 21, pela Câmara dos deputados, prevê o investimento de quase R$ 100 milhões na reforma de dois prédios de apartamentos funcionais destinados à moradia de parlamentares em Brasília.

Ao todo, serão reformados e duplicados 48 apartamentos funcionais desocupados, localizados em dois blocos diferentes da quadra 202 Norte, no Plano Piloto da capital federal. No total, a Câmara estima que a reforma custará R$ 99,5 milhões.

Após a reforma, o número de unidades passará de 48 para 96, conforme o edital da licitação divulgado pela Câmara. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) a reforma geral seria a “melhor maneira” de sanar a “insuficiência” de apartamentos funcionais.

“Tais imóveis foram construídos há mais de 40 anos, sem que alguns blocos tenham sofrido, desde então, reforma significativa de suas unidades ou áreas comuns. De fato, a deterioração causada pelo uso e o tempo decorrido desde sua construção contribuem, atualmente, com elevados gastos com a manutenção desses edifícios, e com o baixo percentual de ocupação desses apartamentos, o que eleva o déficit de moradia disponível para os parlamentares”, justifica a Câmara na licitação.