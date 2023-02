Decisão de tributos sobre combustíveis deve sair nesta segunda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a decisão sobre a desoneração de tributos federais sobre a gasolina e o etanol deve ser anunciada nesta segunda-feira, 27.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, vai se reunir com a sua equipe para tratar do assunto. Por isso, Haddad ainda não tem horário definido para a segunda reunião desta segunda-feira, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Questionado pelo jornal sobre se a decisão sairia ainda no mesmo dia, o ministro respondeu: “Acredito que sim”.

No Palácio do Planalto, Haddad teve uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da qual também participaram o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Tributos da gasolina

O fim da desoneração dos tributos federais sobre a gasolina e etanol virou pauta de disputa dentro do governo entre os políticos, os aliados e a equipe de Haddad.

Lula assinou uma medida provisória no primeiro dia de seu mandato que prevê a desoneração do PIS e Cofins, que será válida até terça-feira, 28, para a gasolina, etanol, querosene de aviação e gás natural veicular.

Antes da desoneração, as alíquotas eram de até R$ 0,69 por litro da gasolina e de R$ 0,24 por litro de etanol.

Os políticos estão preocupados com o desgaste no terceiro mês de governo com a potencial alta na inflação, que pode ser alavancada pelo aumento dos combustíveis. Essa posição foi externada pela presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, que usou suas redes sociais para criticar a volta dos tributos.

"Antes de falar em retomar tributos sobre combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país", disse Gleisi.

"Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha", acrescentou.

Já o outro grupo defende a retomada da tributação de maneira escalonada, suavizando a subida dos preços.

Segundo a Folha, a Fazenda resiste à prorrogação da desoneração sobre a gasolina e etanol, pois a retomada dos tributos garante um incremento de R$ 28,9 bilhões na arrecadação federal. Isso representa uma quantia significativa num momento em que o ministro trabalha para reduzir o rombo nas contas e ganhar a confiança do mercado.

A desoneração sobre o diesel, o biodiesel e o gás de cozinha já foi estendida até 31 de dezembro deste ano e não há previsão de alteração.

Banco Central

Haddad ainda afirmou nesta segunda-feira, 27, que nesta semana não vai indicar novos diretores de política monetária e de fiscalização do Banco Central. Os mandatos de ambos os titulares expiram na terça-feira, 28.

Para o lugar do diretor de Política Monetária, Bruno Serra, estão cotados os nomes de Luiz Awazu Pereira da Silva e Tony Volpon, ex-diretores do Banco Central na gestão Dilma Rousseff (PT). De acordo com a Folha, no caso do diretor de Fiscalização, Paulo Souza, a tendência é que ele seja reconduzido ao posto.