Delação de Cid aumenta tensão entre aliados de Bolsonaro, diz site

A delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, aumentou o ambiente de apreensão entorno do ex-presidente. As informações são do blog Gerson Camarotti, do portal g1.



De acordo com o blog, aliados mais próximos de Bolsonaro sentiram a tensão nas últimas semanas causadas pelos depoimentos do ex-braço direito à Polícia Federal (PF). Os próximos ao ex-mandatário acreditavam que Cid preservaria Bolsonaro durante os testemunhos.

Ainda segundo informações do blog, o temor aumentou após que o advogado Cezar Bittencourt assumiu a defesa do tenente-coronel. A perceção é de que Cid decidiu mudar de postura e retirar a blindagem que mantinha a Bolsonaro com seu silêncio quando as investigações chegaram ao general da reserva Lourena Cid, pai do tenente-coronel.