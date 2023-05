Denúncias de racismo no governo subiram 94% na comparação com 2022

Um levantamento da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou que 394 denúncias de racismo foram feitas dentro do Governo Federal entre janeiro e maio desse ano. O número é 94% maior do que a quantidade de denúncias feitas em igual período no ano anterior, 203.



Os órgãos que mais receberam denúncias de assédio foram o Departamento de Polícia Federal (DPF), o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a CGU, uma das justificativas para que a Polícia Federal e o Ministério dos Direitos Humanos estejam entre os órgãos que mais receberam denúncias é que os denunciantes procuram por órgãos que têm políticas relacionadas ao tema.

A conclusão das denúncias não consta no Sistema Fala BR, que é a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação do Poder Executivo Federal. Com informações do portal Metrópoles.