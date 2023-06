Depoimento de Mauro Cid vira prioridade na CPMI do 8 de janeiro

O depoimento do ex-ajudante de ordens da Presidência, sob o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, entrou na pauta de prioridades da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, depois da divulgação da minuta de Garantia da Lei e Ordem (GLO) encontrada no celular de Cid pela Polícia Federal.

À CNN Brasil, a relatora da CPMI, Eliziane Gama (PSD), afirmou que que Cid deve ser um dos primeiros alvos da comissão a serem ouvidos.

“Vamos trabalhar para ele vir primeiro ou imediatamente após o ex-ministro da Justiça Anderson Torres”, afirmou Eliziane.

A PF encontrou no celular de Cid um documento, datado ainda no governo Bolsonaro, que permitiria ao ex-presidente convocasse as Forças Armadas em nome da GLO.

A CPMI volta a se reunir na próxima terça-feira, 13. Há pelo menos 13 requerimentos para ouvir Mauro Cid em pauta no colegiado. Um deles é assinado pela relatora da comissão.