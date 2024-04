Desigualdade cai no Norte e no Nordeste em primeiro ano de Lula | A TARDE

As regiões Norte e Nordeste do Brasil registraram uma queda na desigualdade em 2023, primeiro ano do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na comparação com 2022. Os dados revelados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira, 19.

Na região Nordeste, a razão entre o rendimento dos 10% mais ricos e o dos 40% mais pobres era 14,4 em 2022 e diminuiu para 13,7 em 2023. No Norte, era 13,5 em 2002 e caiu para 12,8 no ano passado.

Os dados coincidem com a ampliação dos programas de transferência de renda do governo federal, como o Bolsa Família. O percentual de domicílios que recebem o benefício subiu de 33,8% para 35,5% no Nordeste e de 29,1% para 31,7% na região Norte.

Apesar da queda nas regiões Norte e Nordeste, a desigualdade permaneceu intacta no contexto nacional, com razão de 14,4 entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres, devido ao avanço dos números no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.