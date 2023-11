Dino manda investigar falta de água em show de Taylor Swift | A TARDE

Após a tragédia envolvendo a morte de uma jovem durante o show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 17, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se pronunciou informando que ainda neste sábado, 18, medidas sobre o caso serão adotadas.

“Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - ainda hoje - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa”, declarou, publicação no X, antigo Twitter, na manhã de hoje.

Ana Clara Benevides, de 23 anos, acabou falecendo, na noite de ontem, após passar mal por conta do calor, enquanto estava na grade do estádio Engenhão, onde ocorreu o evento.

Segundo relatos, muitos fãs passaram mal de calor no local, que registrou uma sensação térmica de 60º. Ainda conforme comentários do público, dezenas de pessoas chegaram a desmaiar por conta da temperatura.

Nas redes sociais, entre os principais pontos levantados, foi que mesmo com a situação de extremo calor, a produção do evento não distribuiu água gratuita e proibiu que o público entrasse com a bebida.

No Tweet, Dino reforçou que “o Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados à saúde”.

“É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água”, ressaltou.

Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - AINDA HOJE - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de ÁGUA para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023