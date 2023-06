Drones ajudarão a revitalizar indústria bélica, diz ministério

Na tentativa de fomentar a indústria nacional de defesa, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mapeou a produção de drones como uma nova fronteira da produção bélica do Brasil, a pedido do presidente Lula, feito ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro da Defesa, José Múcio.

Segundo a pasta, o investimento trata-se de uma tecnologia "relativamente acessível" e barata, e de um instrumento usado cada vez mais nos conflitos internacionais.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a indústria bélica é vista como uma atividade que também envolve tecnologia e pode crescer, tendo em vista que os produtos nessa área são feitos para durarem por muitos anos, não para serem substituídos.

Logo no início do seu terceiro mandato, Lula reuniu Alckmin e Múcio para pedir que ambos se dedicassem a soluções para fomentar o setor.