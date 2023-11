Eduardo Bolsonaro é cortado em TV argentina após defender armas | A TARDE

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi cortado durante uma entrada ao vivo em uma rede de TV da Argentina após defender o armamento de população. Ele estava no país no último domingo, 23, apoiando Javier Milei, candidato de extrema-direita que ficou em segundo lugar no primeiro turno das eleições presidenciais.

Eduardo Bolsonaro foi interrompido. "Defender armas de fogo para os cidadãos significa dar condições para a legítima defesa...", dizia o deputado, até uma apresentadora cortá-lo com um "não, não".

As críticas então foram feitas por outros jornalistas. "É muito generosa a Argentina e os argentinos para receber esse tipo de gente", disse outro apresentador ao repórter que entrevistava Eduardo. "Por isso que o seu pai... os brasileiros, com lógica, o tiraram do poder, felizmente", acrescentou.

Javier Milei é chamado de "Bolsonaro argentino" e chegou a afirmar durante a campanha que pretendia limitar o comércio com o Brasil. Ele chamou o presidente Lula (PT) de "comunista raivoso" e "socialista com vocação totalitária".

🇦🇷 ELEIÇÕES ARGENTINAS: Deputado Eduardo Bolsonaro é retirado do ar em TV na Argentina ao defender porte de armas. pic.twitter.com/xbZmhRgJoc — Eleições em Pauta (@eleicoesempauta) October 22, 2023