Em Brasília, Mauro Cid é recepcionado por mulher, filhas e pai general

O ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, foi recebido em casa por sua mulher e as filhas, na tarde deste sábado, 9, após ter deixado a prisão a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. As informações são do jornal O Globo.

Cid também foi recepcionado pelo general Mauro Lourena Cid, seu pai, que o recebeu na porta de casa e deu um abraço no advogado Cezar Bitencourt.

Em Brasília, a casa do ex-braço direito de Bolsonaro tem segurança da Polícia do Exército com dois soldados em cada esquina. Ele está entre os conjuntos 8 e 9 da Quadra e Residentes Oficiais.

Mauro Cid foi estava há quatro meses na prisão e foi liberado após fechar acordo de delação premiada.