Ex-Jovem Pan elogia Moraes: "Brasil tem dívida histórica com ele"

Crítico histórico do Partido dos Trabalhadores (PT), o radialista Marco Antonio Villa, que foi demitido da Jovem Pan após críticas feitas a Jair Bolsonaro (PL), elogiou Alexandre de Moraes por ter protegido a Constituição Federal e a legislação eleitoral, mesmo após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sofrer ameaças de morte.



"Nós temos uma dívida com o ministro Alexandre de Moraes, que teve a coragem de defender a democracia, colocar ordem no galinheiro, naquela bagunça que estavam fazendo com fake news, mentiras", disse Villa em entrevista na rádio Metrópole, na manhã desta quinta-feira, 3.

Apesar de ser historicamente crítico ao PT, Villa declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno do pleito presidencial e em Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Governo do Estado de São Paulo.

Lula foi eleito presidente da República, enquanto Haddad perdeu para o candidato apoiado por Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos).