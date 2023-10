Eximir Bolsonaro de trama golpista é “inverossímil”, diz Flávio Dino | A TARDE

O ministro Flávio Dino (PSB), da Justiça e da Segurança Pública, afirmou ser “inverossímil” a não participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas articulações golpistas que desembocaram na invasão das sedes dos três Poderes no dia 8 de janeiro. Apesar disso, o socialista disse que não tem conhecimento sobre provas.

“Sobre provas, não posso falar e não conheço. Sobre opinião, eu não consigo imaginar que pessoas tão próximas ao presidente da República tratassem do assunto e ele de nada soubesse, não participasse. Até porque há relatos de que ele participou. Digamos que é um juízo de plausibilidade, de verossimilhança. É inverossímil que tantas reuniões ele não tenha participado. Mas isso é objeto de inquérito, podem ou não surgir provas”, disse Dino ao jornal O Globo.

Também questionado sobre o caso do almirante de esquadra Almir Garnier — ex-comandante da Marinha do Brasil que supostamente estaria envolvido na trama golpista, conforme delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro —, Dino respondeu que as acusações são muito graves.

“Desde os eventos do segundo turno da eleição, onde explicitamente houve uma tentativa de interferência indevida na eleição, estamos com um quebra-cabeça. A figura hoje está quase completa e mostra um itinerário de golpe de estado que deságua no 8 de janeiro, mas que teve várias etapas. Então, quão grave é? É a máxima gravidade que o direito penal tem. É gravíssimo. Rompe a institucionalidade que é premissa para todos os direitos”, avaliou o ministro.

Dino, ponderou, todavia, que uma eventual prisão é uma decisão exclusiva do Poder Judiciário.

“Na medida em que há uma investigação gravíssima, caberá ao Poder Judiciário decidir. Mas sim, pode [ser preso], sem dúvida alguma”, concluiu.