“Fazer o errado, para muitos, é que é o certo”, desabafa Rui Costa

O ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, desabafou nesta sexta-feira, 2, sobre a pressão que tem sofrido em Brasília em meio a uma crise da articulação política do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a Folha de S. Paulo, em um evento ocorrido no município de Itaberaba, no Piemonte do Paraguaçu, Rui afirmou que Brasília funciona como uma bolha ilusória em que, para muitas pessoas, os valores estão invertidos.

"Brasília é difícil. É difícil porque lá fazer o certo, para muitos, está errado. E fazer o errado, para muitos, é que é o certo na cabeça deles", definiu o ex-governador da Bahia.

Rui, porém, afirmou que as condições em Brasília não irão mudar o seu perfil e que ele tem como desafio mudar a forma de fazer política na capital do Brasil.

"Vocês podem ter certeza. Brasília não vai me mudar e eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar Brasília e mudar aquele jeito de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de Ilha da Fantasia", declarou Rui.

O ministro da Casa Civil tem sido bastante pressionado por sua atuação no Planalto. Parlamentares reclamam que Rui tem demorado para liberar emendas e de nomear suas indicações para os cargos públicos no governo federal. Isso estaria criando resistências para aprovações de projetos da gestão federal no Congresso.