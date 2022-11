“Ganhou pela vontade de Deus”, diz Edir Macedo sobre Lula

O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal, gravou um vídeo nesta quinta-feira, 3, falando que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), merece ser “perdoado”. Macedo disse que orou pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas disse que a vontade de Deus foi feita nas eleições.

Ele deu a declaração ao relatar uma reunião que teve em Genebra em que uma pessoa que estava lá resolveu gritar que estava perdoando Lula quando ele falava sobre a importância de não carregar mágoa.

"Quantas pessoas neste Brasil ou por este mundo afora, inclusive cristãos, quantos devem ter ficado irados contra o Lula e magoados e agarraram um sentimento de mágoa contra ele? Ora, minha amiga e meu caro amigo. Vamos colocar a cabeça no lugar. Nós fizemos as nossas escolhas, e a escolha foi da maioria, obviamente, que votou. Então, nós não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer acabar com sua fé, acabar com seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou por causa dos políticos. Não dá", disse.

No passado, o bispo apoiou os governos de Lula e Dilma Rousseff (PT). O sobrinho dele, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, foi ministro da Pesca de Dilma, entre 2012 e 2014. No entanto, nos últimos anos a Igreja Universal se aproximou do bolsonarismo. Um artigo publicado no site da igreja, em janeiro deste ano, chegou a dizer que cristãos não deveriam votar em políticos de esquerda.