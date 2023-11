“Genocídio que já matou 2 mil crianças”, diz Lula sobre Faixa de Gaza | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas nesta quarta-feira, 25, aos ataques realizados por Israel no território palestino conhecido como Faixa de Gaza. O petista lembrou a morte de crianças na região e chamou a situação de “genocídio” — nome que é dado ao extermínio deliberado, total ou parcial, de um grupo étnico ou religioso.

“Não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, quem deu o primeiro tiro ou quem deu o segundo. O problema é o seguinte: é que não é uma guerra; é um genocídio que já matou quase 2 mil crianças, que não têm nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra”, declarou Lula, durante pronunciamento à imprensa.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, os ataques de Israel à região já provocaram 5.791 mortes, das quais 2.360 seriam de crianças palestinas.

“Sinceramente: eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente”, concluiu Lula.

O conflito entre israelenses e palestinos se alonga desde 1948, mas atingiu um momento crítico a partir de ataques do grupo terrorista Hamas à Israel no último dia 7 de outubro, com mais de 1.400 vítimas, gerando uma reação violenta das Forças de Defesa de Israel nos dias seguintes em Gaza.

Lula tem escolhido se posicionar contra a guerra, a favor do cessar-fogo e de uma imediata elaboração de um corredor humanitário em Gaza, que permita a chegada de alimentos, água e medicamentos para a população local e garantindo a possibilidade de saída para os civis.