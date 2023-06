Golpistas do 8 de janeiro causaram prejuízos de quase R$ 26 milhões

Após cinco meses dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, os prejuízos causados ao patrimônio público pelos bolsonaristas contrários ao resultado das eleições ultrapassam R$ 26 milhões, segundo estimativa mais recente da Advocacia-Geral da União (AGU). Desse total, R$ 7,9 milhões são referentes apenas aos danos ao prédio da Presidência da República.

Segundo o portal Metrópoles, com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), o governo federal desembolsou, até o momento, R$ 297,7 mil no reparo de bens e na recuperação da estrutura externa e interna do Palácio do Planalto.

O gasto do governo na recuperação do Planalto representa apenas 3,7% do prejuízo estimado para a sede da Presidência da República.

A recuperação feita ocorreu apenas em danos prediais como quebra de vidros, portas e outras estruturas físicas. Os gastos maiores se concentraram na recuperação de elevadores e à aquisição de novas vidraçarias para a fachada do prédio.

Veja abaixo os reparos e as respectivas despesas até agora:



Reparos na rede elétrica: R$ 8,7 mil;



Vidraçaria: R$ 204,4 mil;

Portas e divisórias: R$ 15 mil;

Pintura: R$ 13 mil;

Bancadas e tampos de mármore: R$ 7 mil;

Peças sanitárias: R$ 3 mil;

Gradil: R$ 7,5 mil;

Elevadores danificados: R$ 39 mil.