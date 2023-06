Governo Lula se incomoda com biografia de Bolsonaro nas redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda mantém em seus perfis nas redes sociais a informação de que é presidente da República do Brasil, pelo menos no LinkedIn, que é voltada a relações de trabalho.

De acordo com a colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, a informação tem gerado desconforto dentro do governo Lula.

No Twitter, outra rede social bastante utilizada por Bolsonaro, seu perfil é descrito como "38º Presidente da República Federativa do Brasil".

Na seção destinada ao preenchimento da experiência profissional no LinkeIn, a página de Bolsonaro afirma que ele ocupa a Presidência da República desde janeiro de 2019 até "o momento", o que daria um total de quatro anos e seis meses no cargo.

Outro fato que tem incomodado a gestão petista, segundo a colunista, é o perfil do ex-presidente utilizar verbos do presente em seu canal no Telegram, como se ainda estivesse à frente do governo federal.