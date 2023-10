Governo Lula vai investir R$ 900 milhões em plano de segurança pública | A TARDE

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está preparando o lançamento na próxima segunda-feira, 2, do Programa Nacional de Enfrentamento a Organizações Criminosas (Enfoc), com um investimento de quase R$ 900 milhões.

De acordo com informações do portal UOL, o Enfoc será dividido em cinco eixos principais: integração institucional e informacional; eficiência dos órgãos policiais; portos, aeroportos, fronteiras e divisas; eficiência da justiça criminal; e cooperação entre União, estados e municípios e com órgãos estrangeiros.

Entre outras coisas, há a previsão, no programa, da criação do Centro Nacional de Enfrentamento a Organizações Criminosas, a ser instalado em Brasília, para integrar as redes de informações produzidas pelas autoridades locais e federais. A ideia é melhorar o compartilhamento de informação entre as esferas de atuação, para aumentar a efetividade das operações policiais.

O foco é nacionalizar o combate à violência, com foco na integração entre os entes federativos e no controle das fronteiras, para evitar a entrada de armas e de drogas no território brasileiro.

Apesar do lançamento do programa estar previsto para a segunda, o governo Lula ainda terá 60 dias para especificar metas, investimentos e estratégias.

O Enfoc está sendo elaborado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, sob o comando do ministro Flávio Dino (PSB), desde março, mas o lançamento foi acelerado para dar uma resposta à crise da violência no país.