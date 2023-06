Governo Lula vai resgatar plano contra racismo na ONU

Uma proposta de defesa do combate ao racismo na ONU, que havia sido abandonada por Jair Bolsonaro, será resgatada pelo governo do presidentr Luiz Inácio Lula da Silva. O Itamaraty vai submeter ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas um ptojeto de resolução no qual fica declarada a incompatibilidade entre o racismo e a democracia, ainda neste mês de junho.

De acordo com a coluna de Jamil Chade, o projeto nasceu no primeiro governo de Lula e ao longo dos anos foi apresentado em ocasiões diferentes. No entanto, a última vez que foi aprovado por unanimidade foi em 2018, ainda na presidência de Michel Temer.

Mesmo que o Brasil fizesse parte do Conselho da ONU, em 2019, o governo Bolsonaro decidiu abandonar o projeto. Agora, o governo atual quer retomar a liderança no debate sobre a questão do racismo. Um dos aspectos tratados na nova resolução que será apresentada, será o de dar arantias de que haja maior visibilidade para grupos mais marginalizados e vulneráveis.