Governo monitora possíveis planos de ataques às instituições em 8/1 | A TARDE

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) monitora movimentações que possam gerar ataques antidemocráticos no dia 8 de janeiro de 2024, como aconteceu neste ano após a posse do presidente Lula (PT).

Nesta terça-feira, 26, o secretário-executivo do MJSP, Ricardo Cappelli, afirmou que as forças de segurança têm “monitorado ameaças e possíveis ataques às instituições”, em entrevista coletiva. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles.

Cappelli realizou a primeira reunião com os chefes das áreas de segurança pública envolvidos no ato organizado pelo governo federal. O encontro também teve a presença de integrantes das forças de segurança da Esplanada dos Ministérios e da Polícia Legislativa.

O gestor informou que, “a PRF está de prontidão, em sintonia com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e vai, daqui até o dia 8, monitorar qualquer movimentação atípica relacionada a atos que ameacem os Poderes”.

Evento

Segundo o Metrópoles, o governo organiza um evento, com a presença de chefes dos Três Poderes, para relembrar a data em que os Três Poderes sofreram tentativa de golpe. Em janeiro deste ano, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), pilares da República, foram depredados, com o objetivo de destituir o presidente eleito em 2022.

Cappelli afirma que o evento é “uma iniciativa do presidente Lula, que foi abraçada pelos chefes de todos os Poderes”. A cerimônia terá a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e do STF, Luís Roberto Barroso.