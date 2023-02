Governo vai excluir 2,5 milhões de beneficiários do Bolsa Família

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse nesta sexta-feira, 24, que cerca de 1,55 milhão de beneficiários do Bolsa Família não farão mais parte do programa a partir de março. De acordo com ele, uma investigação no Cadastro Único revelou que algumas pessoas não cumprem os requisitos para receber a ajuda do governo.

Com as análises completas do CadÚnico, cerca de 2,5 milhões de beneficiários devem deixar o programa. A estimativa é que as investigações sejam finalizadas até o mês de maio. Segundo o ministro, 2.265 famílias deixaram o Bolsa Família de forma voluntária por reconhecerem que não necessitam da renda.

“Já em março vamos tirar mais de 1,55 milhão desses mais de 5 milhões em que estamos focados. Para esses 1,55 milhão já temos segurança de que não preenchem os requisitos. “Hoje, temos 21,9 milhões de famílias recebendo. Nosso objetivo não é excluir, é tirar quem não precisa e incluir quem necessita do benefício", disse Dias à GloboNews.

Ainda de acordo com o ministro, outras 700 famílias que se encaixam nos requisitos e não estavam recebendo irão entrar no Bolsa Família. Dias afirmou também que o governo vai definir um valor extra para famílias mais numerosas.