Haddad diz que vitória de Milei na Argentina preocupa o Brasil | A TARDE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou que uma possível vitória possível vitória de Javier Milei nas eleições argentinas é uma preocupação do governo brasileiro. O temor acontece pela declaração do presidenciável de que não fará negócios com o Brasil. A Argentina é hoje um dos principais parceiros comerciais.

"É natural que eu esteja (preocupado). Uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, preocupa. É natural isso. Preocuparia qualquer um... Porque em geral nas relações internacionais você não ideologiza a relação", disse Haddad em entrevista à Reuters.

"Não se transpõe para as relações internacionais as questões internas. Mesmo quando você tem preferências, manifestas ou não", acrescentou Haddad.

O ministro ainda afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém relações com os parceiros comerciais independente da sua posição política. "É um vizinho do Brasil, principal parceiro na América do Sul. Então preocupa quando um candidato diz que vai romper com o Brasil. Você fez o quê para merecer esse tipo de tratamento?"

O primeiro turno da eleição da Argentina acontece no próximo domingo, 22. MIlei tem despontado nas pesquisas como favorito. O seu principal adversário é o ministro da Economia, Sergio Massa, candidato do atual presidente Alberto Fernández.