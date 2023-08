Homem que ameaçou dar tiro em Lula é preso pela PF no Pará

Na tarde desta quinta-feira, 3, a Polícia Federal prendeu um fazendeiro do Pará sob suspeita de ameaçar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem uma visita programada ao estado nos próximos dias. A prisão ocorreu em Santarém.

De acordo com informações obtidas pela colunista Daniela Lima, do G1, Arilson Strapasson teria tentado descobrir o hotel onde Lula ficará hospedado em Santarém. O presidente está previsto para chegar à cidade nesta sexta-feira, 4.

Segundo comunicado da PF, o homem fez as ameaças enquanto fazia compras em uma loja de bebidas na quarta-feira, 2. Durante a compra, ele teria mencionado que daria um tiro na barriga do presidente e perguntado aos presentes se sabiam onde ele se hospedaria na cidade.

Após uma das testemunhas denunciar o ocorrido, foi instaurado um inquérito, e o fazendeiro responderá pelos crimes de ameaça e incitação de atentado contra autoridade por motivação política.

Ao ser encontrado pela PF, o suspeito admitiu ter participado dos atos em Brasília, no dia 8 de janeiro, e de ter invadido o salão verde da Câmara dos Deputados. Ele afirmou que também participou das manifestações em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção em Santarém, durante 60 dias consecutivos, e que financiou a manifestação com R$ 1 mil por dia.

O presidente estará presente na Cúpula da Amazônia, nos dias 8 e 9 de agosto, no Pará. Antes disso, no dia 7, está prevista a visita de Lula ao Navio Hospital Escola Abaré, e às 9h30 do mesmo dia, ele participará da Inauguração da Infovia 01.

Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou na noite desta quinta-feira que as ameaças a autoridades dos Poderes da República não são consideradas liberdade de expressão e que a PF continuará aplicando a lei contra criminosos.

Mesmo após o fracasso dos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda existem pessoas que ameaçam MATAR ou AGREDIR FISICAMENTE autoridades dos Poderes da República. Isso não é “liberdade de expressão” e a Polícia Federal seguirá aplicando a lei contra criminosos. Renovo os apelos para… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) August 3, 2023