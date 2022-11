Investimento público federal em rodovias é o menor em 16 anos

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou nesta quarta-feira, 9, um relatório que apontou que o investimento público federal em rodovias no Brasil vem caindo a cada ano e atingiu, em 2021, o menor patamar desde 2006.

No último ano, o governo investiu R$ 6,06 bilhões nas rodovias brasileiras, o equivalente a 0,07% do Produto Interno Bruto (PIB). O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

O montante é o menor valor da série histórica, que começa em 2006 e teve seus dados atualizados pela inflação. O valor considera tanto obras de manutenção e adequação quanto de recuperação e construção de novas vias.

De acordo com os dados da CNT, o ponto alto do investimento público foi em 2010 e 2011, com R$ 20,65 bilhões e R$ 21,15 bilhões injetados nas rodovias, respectivamente, o equivalente a 0,26% do PIB em ambos os anos. Em pouco mais de uma década, o investimento no segmento encolheu 73,1%.

Em 2022, o recorde negativo deve ser mais uma vez batido. O governo foi autorizado a aportar R$ 5,79 bilhões nas rodovias, 4,4% a menos do que o investido em 2021, que já foi o menor patamar em 16 anos.

No que se refere a média de investimento empregado por quilômetro quadrado nas rodovias federais, A pesquisa mostra que, entre 2016 e 2021, o investimento público federal registrado por quilômetro administrado pela União foi de R$ 163,07 mil, em média.

Já o setor privado investiu no mesmo período, nas rodovias sob a sua administração, R$ 405,15 mil por quilômetro, valor quase 2,5 vezes maior do que o aporte federal.