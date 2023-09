Jerônimo confessa que dedicará mais tempo na escolha para Salvador

A próxima reunião do conselho político do governador Jerônimo Rodrigues (PT) pretende afunilar as estratégias políticas para lançar o candidato da base para disputar a prefeitura de Salvador. O chefe do Executivo estadual revelou nesta segunda-feira, 4, que dedicará mais tempo para analisar o próximo postulante para o Palácio Thomé de Souza em 2024.

"Nós dedicaremos mais tempo durante o mês de setembro, para poder acertarmos não só um nome, mas também a estratégia para que a gente possa fazer uma boa disputa, uma disputa forte aqui em Salvador", revelou ao Portal A TARDE, durante abertura da 9ª edição do Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, que acontece no Centro de Convenções, em Salvador.

No último sábado, 2, o gestor estadual reuniu o conselho político, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) para iniciar as conversas sobre o pleito eleitoral do ano que vem. Sem previsão de uma nova data, Jerônimo afirmou que o próximo passo dos dirigentes partidários será a realização de reuniões bilaterais, sem a sua participação. Este novo diálogo será apenas entre os partidos e a Secretaria de Relações Institucionais (Serin), comandada por Luiz Caetano, e a chefia de gabinete do governador, sob comando de Adolpho Loyola.

"Vamos ter agora reuniões bilaterais e reunião do conselho com o gabinete para que a gente poder estudar ponto a ponto. Mas, sem a minha presença, é com a Serin, o gabinete e os partidos", pontuou.

Apesar de não ter batido martelo em torno das decisões eleitorais durante o encontro do último sábado, o governador reforçou que a base governista sairá unida para enfrentar os adversários na corrida eleitoral, no caso de Salvador, o pretenso candidato à reeleição, o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

"Nós fizemos uma reunião muito boa no sábado com o conjunto dos partidos políticos que são da minha base. [Nós definimos] que sairemos de forma unida, vamos esgotar todos os pontos da Bahia e dialogar com os partidos sobre quais candidaturas iremos apoiar. Caso não haja uma unidade em algum município vamos construir uma saída com regras e critérios", frisou.

O encontro do conselho político contou com a participação de todos os partidos que ocupam a base do governo do Estado, sendo eles: PSB, PSD, PT, Avante, PCdoB, Rede, PV, PODEMOS, MDB, PP e Solidariedade.