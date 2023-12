Lei que determina preferência por Correios é publicada no Diário | A TARDE

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (1º), uma lei passará a determinar a contratação preferencial dos Correios, por parte de órgãos públicos federais, para serviços prestados de forma não exclusiva.



Com origem no Projeto de Lei 2.721/2023, aprovado pelo Congresso em novembro, a norma foi sancionada no dia 30 de novembro pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB).

A Lei 14.744, de 2023 também determina a contratação preferencial da Telebras nos serviços de comunicação multimídia por parte dos órgãos públicos e estatais.

Caberá ao Poder Executivo regulamentar as regras e as condições de prestação dos serviços postais e de comunicação multimídia, definida como serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, inclusive o provimento de conexão à internet.