Lewandovski descarta assumir Ministério da Defesa

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi taxativo ao comentar os rumores de que poderia assumir o Ministério da Defesa no futuro governo Lula. Lewandovski, que em maio do próximo ano completa 75 anos e precisa, obrigatoriamente, deixar o Supremo, afirmou que assumir a pasta "está fora de cogitação."

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 14, durante o painel “Brasil e o respeito à liberdade e à democracia”, no evento Lide Brazil Conference, em Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo o magistrado, após sua aposentadoria, ele irá se dedicar aos seus três netos, os quais chamou de crianças “muito simpáticas”. Ele ainda declarou que não foi convidado formalmente pelo novo governo eleito para integrar o ministério.