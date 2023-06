Lídice defende diálogo para manter estabilidade no governo Lula

Após a semana conturbada em Brasília com o Congresso Federal imputando derrotas duras ao governo Lula e pondo em xeque a governabilidade do mesmo, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) defendeu o diálogo entre as partes para garantir o sucesso da articulação política.

De acordo com ela, derrotas fazem parte do processo do presidencialismo de coalizão, já que a bancada congressista que foi eleita junto com Lula foi consideravelmente menor do que a de oposição, e o equilíbrio parte dos debates entre as figuras políticas.

"Quando eu vejo dizer que falta liberar articulação política e definir cargos, vejo que isso não é tarefa de ministro. É preciso o governo dar uma sentada para identificar caminhos. Na hora que o presidente Lula chamou pra conversar [a pauta andou]. Há nisto uma necessidade de se combinar o jogo em um ambiente mais alto. Parar de picotar o apoio em programas para envelopar um projeto maior e construir de uma forma mais definitiva uma base", pontuou.

Segundo ela, a falta de uma definição permite também que partidos que tem sido contemplados dentro da estrutura governista, como o União Brasil que comanda 3 ministérios, votem contra pautas da gestão.

"Falta definir ministérios e ministros para que os partidos se sintam representados, mas é bom lembrar que esse partido estava na base do outro governo. É bom lembrar que uma parte significativa de deputados desses partidos se envolveu demais em um governo diametralmente oposto ao que nosso governo representa. Temos os que estão dispostos a abrir um diálogo mais efetivo com o Governo Federal e isso já é visto até no PL", avaliou.

"Isso é demonstração que o parlamento vai entendendo a necessidade de dialogar com um governo que foi vitorioso nas urnas. Dá trabalho? Dá. Ninguém disse que ia ser fácil em um país dividido como estávamos. Não íamos chegar no Congresso tão rapidamente se abraçando e se beijando".