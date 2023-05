Lira é acusado de receber por venda de bezerros e não os entregar

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), é acusado de dar calote em um empresário rural de Alagoas, seu estado de origem.



Ricardo Dantas processa Lira porque, segundo ele, pagou R$ 900 mil em bezerros para o deputado, no ano de 2018, mas não recebeu os animais até o momento.

A defesa do empresário pede a condenação de Lira e de uma outra pessoa, apontada como “garantidora do contrato”, e pede R$ 1.838.243,57 na Justiça. Com informações da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.