Lula convoca líderes da base aliada no Congresso para reunião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou os líderes de sua base aliada no Congresso Nacional para uma reunião, marcada para o fim da tarde desta segunda-feira, 5, conforme revelado pelo portal Metrópoles.

O encontro ocorre após as últimas dificuldades enfrentadas pelo governo federal nas últimas votações do Legislativo, com derrotas em sequência e demora para construir um acordo pela aprovação da Medida Provisória 1154, a MP dos Ministérios.

Durante o café da manhã desta segunda, Lula esteve reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), onde também tratou da relação do seu governo com o parlamento.

Deputados federais e senadores têm cobrado maior celeridade na liberação de emendas parlamentares por parte do governo e também nas nomeações das indicações feitas por eles para cargos da gestão petista. A lentidão no atendimento das demandas seria o principal motivo para a resistência do Congresso às pautas governistas.