Lula defende harmonia entre poderes e diálogo com o Centrão

Após uma série de reuniões com chefes dos Três Poderes nesta quarta-feira, 9, em Brasília, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante coletiva de imprensa disse que "é plenamente possível recuperar a normalidade da convivência entre instituições".

"Eu me candidatei com o compromisso de que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, de que é possível a gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é plenamente possível recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. Instituições que foram atacadas, que foram violentadas pela linguagem nem sempre recomendável de algumas autoridades ligadas ao governo", afirmou Lula.

O petista destacou ainda que não pretende interferir nas eleições dos comandos da Câmara e do Senado e que ainda não pode apontar quem é oposição no Congresso, pois está aberto ao diálogo com os parlamentares, inclusive os do Centrão.

"Eu não enxergo dentro da Câmara e do Senado essa coisa do centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro", disse Lula.

Além disso, o próximo chefe do Executivo disse que não deve divulgar nomes das pessoas que devem ocupar os ministérios no início da sua gestão antes do seu retorno da viagem que fará ao Egito para a 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas, a COP 27. O petista só deve voltar ao Brasil no sábado da mesma semana, dia 19 de novembro.

“Quando eu voltar do Egito, vou começar a pensar na montagem do ministério. E terei todo interesse que vocês divulguem os nomes”, disse Lula a jornalistas.

Sobre a “PEC da Transição”, o petista destacou o que chamou de “disposição” do Congresso para aprovar o orçamento necessário para que ele cumpra promessas de campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 a partir de 2023 (que deverá a voltar a se chamar Bolsa Família) e o aumento real no salário-mínimo no próximo ano.